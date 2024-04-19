Вадим Супиков поздравил инициативных жителей Пензы

19.04.2024 | 09:46

В четверг, 18 апреля, председатель Законодательного собрания Вадим Супиков поблагодарил активистов Совета общественности, председателей уличных и домовых комитетов за конструктивное взаимодействие, активную гражданскую позицию и весомый вклад в общественно-политическую жизнь Железнодорожного района Пензы.

На мероприятие, приуроченное к наступающему Дню местного самоуправления (21 апреля) и организованное в рамках депутатской деятельности Вадима Супикова, пригласили инициативных жителей округа, которые активно участвуют в решении вопросов местного значения.

Председатель регионального парламента подчеркнул их вклад в улучшение условий жизни горожан.

Самые активные представители общественности Железнодорожного района областного центра были отмечены благодарностями.