Сетевое издание|18+|Пятница|19 апр 2024|13:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Вадим Супиков поздравил инициативных жителей Пензы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 18 апреля, председатель Законодательного собрания Вадим Супиков поблагодарил активистов Совета общественности, председателей уличных и домовых комитетов за конструктивное взаимодействие, активную гражданскую позицию и весомый вклад в общественно-политическую жизнь Железнодорожного района Пензы.

Вадим Супиков поздравил инициативных жителей Пензы

На мероприятие, приуроченное к наступающему Дню местного самоуправления (21 апреля) и организованное в рамках депутатской деятельности Вадима Супикова, пригласили инициативных жителей округа, которые активно участвуют в решении вопросов местного значения.

Вадим Супиков поздравил инициативных жителей Пензы

Председатель регионального парламента подчеркнул их вклад в улучшение условий жизни горожан.

Вадим Супиков поздравил инициативных жителей Пензы

Самые активные представители общественности Железнодорожного района областного центра были отмечены благодарностями.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного заксобра
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте