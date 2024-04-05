Мошенники запустили рассылку от имени главы Городищенского района

Глава Городищенского района Павел Мигин предупредил жителей о мошенниках, запустивших рассылку от его имени. Об этом он написал в пятницу, 5 апреля, в своем телеграм-канале.
По словам чиновника, неизвестные создали поддельный аккаунт в соцсетях и пишут с него.
«Обращайте внимание на то, что в сообщениях не указан номер телефона - это главный признак фейкового аккаунта», - отметил Павел Мигин.
Он призвал жителей быть бдительными и незамедлительно блокировать все подозрительные контакты.
«Если мне понадобится какая-либо информация, я свяжусь с вами лично!» - подчеркнул чиновник.
Ранее мошенники уже рассылали сообщения от имени губернатора Олега Мельниченко, действовали от лица главы города Александра Басенко и дважды получили доступ к контактам главы Заречного Олега Климанова.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀