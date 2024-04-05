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Политика

Мошенники запустили рассылку от имени главы Городищенского района

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Глава Городищенского района Павел Мигин предупредил жителей о мошенниках, запустивших рассылку от его имени. Об этом он написал в пятницу, 5 апреля, в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, неизвестные создали поддельный аккаунт в соцсетях и пишут с него.

«Обращайте внимание на то, что в сообщениях не указан номер телефона - это главный признак фейкового аккаунта», - отметил Павел Мигин.

Он призвал жителей быть бдительными и незамедлительно блокировать все подозрительные контакты.

«Если мне понадобится какая-либо информация, я свяжусь с вами лично!» - подчеркнул чиновник.

Ранее мошенники уже рассылали сообщения от имени губернатора Олега Мельниченко, действовали от лица главы города Александра Басенко и дважды получили доступ к контактам главы Заречного Олега Климанова.

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