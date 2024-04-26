Названа новая должность экс-главы Заречного Олега Климанова

26.04.2024 | 14:39

Олег Климанов, возглавлявший Заречный на протяжении многих лет, уходит с поста. Решение о досрочном прекращении полномочий принято на внеочередной сессии собрания представителей в пятницу, 26 апреля.

«Он проработал в администрации Заречного почти два десятка лет, сделав немало хорошего для социально-экономического развития ЗАТО. Предложил Олегу Владимировичу поработать в качестве моего советника, его знания и опыт послужат на благо нашего региона», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Олег Климанов родился в 1959 году в Заречном, долгое время работал на ПО «Старт». Был генеральным директором МУП «Радиотелефонная компания» и МП «Горэлектросеть». Главой закрытого города его избрали в сентябре 2014 года.

Согласно указу от 1 июня 2023 года, советник губернатора является членом правительства, лицом, замещающим государственную должность. Основные его задачи - «непосредственное содействие в обеспечении осуществления губернатором отдельных полномочий», «содействие в обеспечении исполнения правовых актов и поручений губернатора в закрепленной сфере деятельности».

Советники назначаются по разным направлениям. К примеру, по социально-экономическим вопросам это Виталий Окороков, Светлана Пинишина, Александр Кислов, Геннадий Белорыбкин, Владимир Первушкин.