Политика

Путину нужно время для назначения врио губернатора Пензенской области

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По состоянию на 13:20 26 марта в Пензенской области до сих пор не назначен врио губернатора. Ожидается, что соответствующий указ подпишет Президент РФ Владимир Путин, который 23 марта уволил с этого поста Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

«Президенту, как сообщили в Кремле, требуется определенное время для назначения врио губернатора Пензенской области», - пишет телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Накануне врио председателя регионального правительства Николай Симонов рассказал, как идет работа без губернатора.

«Все как всегда, в обычном режиме, председатель правительства (как всегда, в семь утра) на месте, все заместители председателя на месте, министры все на месте (за исключением тех, кто в командировке, в отпуске и на больничном)», - пояснил Симонов.

Экс-губернатора Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток в особо крупном размере за покровительство при заключении госконтрактов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Защита губернатора подала апелляцию на это постановление, которая уже поступила в суд. Когда она будет рассмотрена, еще неизвестно.

Свою вину в инкриминируемом деянии Иван Белозерцев не признает. По его словам, арест стал для него неожиданностью.

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Источник — ria.ru
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Гость||

Будем молиться, чтобы нашелся для нашей области толковый губернатор.

Гость||

Все выгадывает кто с ним делиться будет ,типа Васи доли.

Гость||

Гость писал(a):

Будем молиться, чтобы нашелся для нашей области толковый губернатор.
Его ищут не для области, а для себя. Так же должен будет регулярно ездить к админам президента "отчитываться" о проделанной работе, везти чемоданы с отчетностью.

Гость||

Гость писал(a):

Будем молиться, чтобы нашелся для нашей области толковый губернатор.

Его ищут не для области, а для себя. Так же должен будет регулярно ездить к админам президента "отчитываться" о проделанной работе, везти чемоданы с отчетностью.

Из любой ситуации есть выход. Надеюсь все было не напрасно, и будет у Пензы хороший руководитель.

Гость||

Гость писал(a):

Все выгадывает кто с ним делиться будет ,типа Васи доли.
Пока не посадят натаху кровавую, ничего не изменится.

Гость||

Гость писал(a):

Будем молиться, чтобы нашелся для нашей области толковый губернатор.
Чтобы был толковый губернатор - надо, чтоб выборы нормально прошли. А не как в Ваней прошлый раз. В Бессоновке уголовное дело завели, а вы думаете, что в одной Бессоновке так было?

Гость||

Петр Кузнецов однозначно будущий губернатор.

Гость||

Гость писал(a):

Так же должен будет регулярно ездить к админам президента "отчитываться" о проделанной работе, везти чемоданы с отчетностью.
С "отчетностью". Единственный вариант - выбирать своего, нормального, народного губернатора. А не того, кого назначат.

Имя: Гость
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