Путину нужно время для назначения врио губернатора Пензенской области

26.03.2021 | 13:21

По состоянию на 13:20 26 марта в Пензенской области до сих пор не назначен врио губернатора. Ожидается, что соответствующий указ подпишет Президент РФ Владимир Путин, который 23 марта уволил с этого поста Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

«Президенту, как сообщили в Кремле, требуется определенное время для назначения врио губернатора Пензенской области», - пишет телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Накануне врио председателя регионального правительства Николай Симонов рассказал, как идет работа без губернатора.

«Все как всегда, в обычном режиме, председатель правительства (как всегда, в семь утра) на месте, все заместители председателя на месте, министры все на месте (за исключением тех, кто в командировке, в отпуске и на больничном)», - пояснил Симонов.

Экс-губернатора Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток в особо крупном размере за покровительство при заключении госконтрактов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Защита губернатора подала апелляцию на это постановление, которая уже поступила в суд. Когда она будет рассмотрена, еще неизвестно.

Свою вину в инкриминируемом деянии Иван Белозерцев не признает. По его словам, арест стал для него неожиданностью.