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Политика

Путин назначил руководителя СУ СКР по Пензенской области

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Владимир Игнатенков, более года возглавляющий Управление Следственного комитета РФ по Пензенской области, избавился от приставки «и. о.».

7 мая Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении полковника юстиции руководителем региональной структуры.

Владимир Викторович родился в Карелии. В 1996 году с отличием окончил Петрозаводский государственный университет. Проходил службу в органах внутренних дел Карелии и республиканской прокуратуре, а с сентября 2007 года - в местном следственном управлении СКР. С 2011-го работал заместителем руководителя этой структуры.

В августе 2022 года Игнатенков стал первым заместителем руководителя СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, а в марте 2023-го был назначен исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области, напомнили в региональном управлении.

До этого на протяжении трех с половиной лет областное управление возглавлял Дмитрий Матушкин. 18 марта 2022 года генерал-майор юстиции подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Владимир Архангельский, исполнявший обязанности начальника в переходный период, остался на должности первого заместителя.

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Источник — фото областного СУ СКР
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