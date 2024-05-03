Ирина Федонина перестала быть начальником социального управления

03.05.2024 | 13:21

В Пензе оставила свой пост начальник социального управления Ирина Федонина.

С 23 апреля обязанности руководителя исполняет заместитель начальника управления Елена Александровна Лохина, уточнили в пресс-службе городской администрации.

Ирина Федонина возглавила ведомство в марте 2016 года, когда администрацией руководил Виктор Кувайцев. Она сменила Алексея Николаева.

До того как занять этот пост, Ирина Федонина была заместителем начальника управления.

Ранее стало известно, что в Пензе снова стала вакантной должность руководителя администрации Ленинского района. Ее покинула Наталья Шалдаева, проработавшая 1,5 года.