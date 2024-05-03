Сетевое издание|18+|Вторник|7 мая 2024|23:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

В Пензе освободился пост главы районной администрации

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе снова стала вакантной должность руководителя администрации Ленинского района. Пост покинула Наталья Шалдаева, проработавшая 1,5 года.

«С 2 мая обязанности главы администрации исполняет заместитель Максимов Александр Александрович», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе мэрии.

Наталья Шалдаева была назначена в октябре 2022 года, до этого она руководила аппаратом администрации Бессоновского района. Причина ее ухода не уточняется.

С 2016 по 2022 год деятельностью органа местного самоуправления заведовала Надежда Москвитина. 31 мая она оставила свой пост. Через некоторое время после ее ухода кресло занял Сергей Волков, до этого работавший заместителем мэра города.

17 октября Волков вернулся на прежнюю должность, а исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района на неделю до прихода Шалдаевой назначили Сергея Кривова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте