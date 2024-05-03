В Пензе освободился пост главы районной администрации

03.05.2024 | 12:50

В Пензе снова стала вакантной должность руководителя администрации Ленинского района. Пост покинула Наталья Шалдаева, проработавшая 1,5 года.

«С 2 мая обязанности главы администрации исполняет заместитель Максимов Александр Александрович», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе мэрии.

Наталья Шалдаева была назначена в октябре 2022 года, до этого она руководила аппаратом администрации Бессоновского района. Причина ее ухода не уточняется.

С 2016 по 2022 год деятельностью органа местного самоуправления заведовала Надежда Москвитина. 31 мая она оставила свой пост. Через некоторое время после ее ухода кресло занял Сергей Волков, до этого работавший заместителем мэра города.

17 октября Волков вернулся на прежнюю должность, а исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района на неделю до прихода Шалдаевой назначили Сергея Кривова.