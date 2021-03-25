Симонов рассказал, как работает правительство без губернатора

25.03.2021 | 20:43

Врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов прокомментировал работу кабмина в отсутствие назначенного губернатора. Его интервью опубликовала вечером в четверг, 25 марта, врио замруководителя аппарата губернатора и правительства Дина Черемушкина.

«Все как всегда, в обычном режиме, председатель правительства (как всегда, в семь утра) на месте, все заместители председателя на месте, министры все на месте (за исключением тех, кто в командировке, в отпуске и на больничном)», - пояснил Симонов.

Он подчеркнул, что основной задачей правительства остается выполнение национальных проектов.

«По минтруду, конечно, очень большая нагрузка. Идут выплаты на детей от 3 до 7 лет, пособия все эти, субсидии - все это идет абсолютно в штатном режиме. Ни одного случая нарушений, несвоевременной выплаты - нет и уверен, что не будет», - подчеркнул Симонов.

Еще одной важной задачей он назвал подготовку к паводку. По его словам, здесь все находится под контролем.

По данным на вечер 25 марта президент Владимир Путин не назначил врио губернатора Пензенской области. Предыдущий глава региона Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взяток, был отрешен от поста 23 марта в связи с утратой доверия.

Эксперты объясняют задержку с назначением тем, что согласование кандидатуры преемника могло сорваться в последний момент.

После отрешения Белозерцева правительство ушло в отставку. Тем не менее, все его члены продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава.