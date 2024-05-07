В Средней Елюзани сменилось руководство сельсовета

В системе управления Средней Елюзани, одного из самых крупных в Европе татарских сел, произошли кадровые изменения.
Свой пост покинул глава администрации сельсовета Рушан Гурдин. Решение о досрочном прекращении полномочий было принято на сессии комитета местного самоуправления, состоявшейся в понедельник, 6 мая.
Информация размещена на официальном сайте администрации Городищенского района. Средняя Елюзань - его крупнейший населенный пункт.
Временно исполняющим обязанности руководителя стал Юсеф Куряев, который ранее возглавлял администрацию Большеумысского сельсовета Камешкирского района.
Впереди - конкурс на замещение должности главы администрации Среднеелюзанского сельсовета, назначаемого по контракту.
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