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Политика

В Средней Елюзани сменилось руководство сельсовета

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В системе управления Средней Елюзани, одного из самых крупных в Европе татарских сел, произошли кадровые изменения.

Свой пост покинул глава администрации сельсовета Рушан Гурдин. Решение о досрочном прекращении полномочий было принято на сессии комитета местного самоуправления, состоявшейся в понедельник, 6 мая.

В Средней Елюзани сменилось руководство сельсовета

Информация размещена на официальном сайте администрации Городищенского района. Средняя Елюзань - его крупнейший населенный пункт.

В Средней Елюзани сменилось руководство сельсовета

Временно исполняющим обязанности руководителя стал Юсеф Куряев, который ранее возглавлял администрацию Большеумысского сельсовета Камешкирского района.

Впереди - конкурс на замещение должности главы администрации Среднеелюзанского сельсовета, назначаемого по контракту.

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Источник — фото администрации Городищенского района
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