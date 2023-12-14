Владимир Путин рассказал, что будет с ценами на яйца

14.12.2023 | 14:29

«Очень грустно покупать яйца у нас в стране», «Эти яйца, что, золотые куры несут?», «У нас яйцо (десяток) - от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей за килограмм, на сегодняшний день - 350. Пожалейте пенсионеров, наведите порядок!» - такие сообщения от россиян поступили на прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 14 декабря.

По словам главы государства, он разговаривал с министром сельского хозяйства на данную тему и тот заявил, что все в порядке.

«Я говорю: у граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо - 40 процентов, в некоторых местах и больше, и на мясо куриное», - рассказал Владимир Путин.

Президент объяснил сложившуюся ситуацию тем, что в стране идет небольшое, но все-таки повышение доходов и увеличивается спрос. «Был относительно дешевый белок, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. Спрос увеличился, а объемы производства - нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме», - сообщил он.

Сейчас предлагаются дополнительные поставки из Турции, Белоруссии.

«Решение принято на днях - по крайней мере, в декабре должно быть принято, - и ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства. Вовремя не открыли импорт пошире, рассчитывали, видимо, что побольше заработают», - подытожил Владимир Путин.