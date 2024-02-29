Путин анонсировал федеральную выплату для ряда педагогов

29.02.2024 | 13:15

Некоторых сотрудников школ и колледжей Пензенской области ждет прибавка к зарплате. Ее Президент России Владимир Путин анонсировал во время оглашения послания Федеральному собранию РФ в четверг, 29 февраля.

Подчеркнув важную роль наставничества в детской и молодежной среде, он предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в размере 5 000 рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

«Отдельное решение для классных руководителей и кураторов, которые работают в тех населенных пунктах, где живет меньше 100 000 человек: с 1 марта 2024 года вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство над группами - до 10 000 рублей», - озвучил глава государства свое решение.

Ставка советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появилась в пензенских учебных заведениях в 2022 году. Тогда в региональном министерстве образования заверили, что зарплата на этой должности будет не меньше, чем, например, у учителей начальных классов.

Советник - это человек, который является связующим звеном между администрацией и детскими коллективами. На его плечах, помимо воспитательных функций, лежат административная работа, организация мероприятий, взаимодействие с родителями учеников.