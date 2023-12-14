Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации

14.12.2023 | 12:32

Вторая волна мобилизации в России не планируется. Об этом в четверг, 14 декабря, во время прямой линии и пресс-конференции заявил Президент РФ Владимир Путин.

«У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 000 человек. Поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Отлично воюют ребята! 14 Героев России из числа мобилизованных! Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства», - высказался глава государства.

Владимир Путин уточнил, что сейчас в зоне боевых действий находятся 244 000 мобилизованных, из них сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди призванных оказалось много хороших специалистов. 41 000 человек уволили по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья.

«После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе, планировали набрать к концу года где-то 412 000. На вчерашний вечер 486 000 набрано! И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы нашей страны, не прекращается», - отметил президент.

По его словам, ежедневно по всей стране контракт подписывают 1 500 человек, так что вместе с добровольцами до конца года в Вооруженные силы России будет набрано около полумиллиона человек.

«Ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день необходимости в этом нет», - заключил глава государства.