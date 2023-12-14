Владимир Путин: В России запрета на аборты нет

14.12.2023 | 16:38

Запрета на аборты в России нет. Об этом в четверг, 14 декабря, во время прямой линии и пресс-конференции заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он высказал свое мнение по теме запретов. «Я в этой связи вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело: употреблению суррогатов, росту самогоноварения, увеличению жертв отравления. В этой области [абортов] тоже нужно действовать очень аккуратно», - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул: ему известна позиция церкви. По его словам, другого подхода у церкви быть не может, ведь она борется за жизнь каждого человека.

«Но в то же время я упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании, и мы должны это иметь в виду. Государство заинтересовано, чтобы женщина, узнав о беременности, принимала решение сохранить ребенка. Но права и свободы женщины тоже должны соблюдаться», - заявил он.

По мнению президента, решение демографической проблемы лежит в нескольких областях.

«Первое - обращение к нашим традиционным ценностями, одной из которых является большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребенок - это дар божий, всех: и женщин, и мужчин», - рассказал Владимир Путин.

Второй важный момент - материальное благосостояние. «Вот мы говорили о первичном звене здравоохранения... Нужно обратить внимание на женские консультации, надо приводить там все в порядок. Надо думать, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения в больницах. Думать над тем, как и дальше работать по поддержке семей с детьми - это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который государство наработало в поддержке семьи», - заключил президент.