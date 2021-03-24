Подведены итоги работы Ивана Белозерцева на посту губернатора

24.03.2021 | 11:22

23 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 31 млн рублей.

Руководить регионом Белозерцев начал 25 мая 2015 года, когда глава государства назначил его временно исполняющим обязанности губернатора. Он сменил на этом посту Василия Бочкарева, который был у власти на протяжении 17 лет.

На выборах 13 сентября 2015-го Иван Белозерцев, выдвигавшийся от «Единой России», одержал уверенную победу с результатом 86,04% голосов, опередив представителя КПРФ Владимира Симагина, члена ЛДПР Жиганшу Туктарова, справедливоросса Геннадия Ерошина и представителя партии «Родина» Владимира Попкова.

Через пять лет, на следующих выборах, Белозерцев снова победил, набрав 78,72% голосов избирателей. Позади остались Олег Шаляпин от КПРФ, Александр Васильев от ЛДПР, Анна Очкина от «Справедливой России» и Петр Чугай от Партии пенсионеров.

Подводя итоги деятельности Ивана Белозерцева на посту губернатора, стоит привести следующие показатели.

За время его нахождения в должности валовой региональный продукт (ВРП) Пензенской области увеличился на 30,77% - с 343 млрд 329 млн рублей в 2015-м до 448 млрд 976 млн в 2019-м (данных за 2020 год еще нет). «ВРП на душу населения за тот же период вырос на 34,79%: с 253 тыс. 911 рублей до 342 тыс. 251 рубля», - пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В 2015 году бюджет Пензенской области был дефицитным (на 2 млрд 816 млн рублей). Доходы тогда составили 49 млрд 653 млн рублей, расходы - 51 млрд 469 млн рублей. «В 2020 году дефицит регионального бюджета уменьшился в 9,6 раза по сравнению с 2015 годом - до 292 млн рублей. Доходы выросли на 67,27%, достигнув 81 млрд 383 млн рублей, расходы увеличились на 58,69% - до 81 млрд 675 млн рублей», - сообщает ТАСС.

Доходы казны в 2021 году запланированы в объеме 62 млрд 202,7 млн рублей, расходы - 60 млрд 808 млн рублей. Профицит должен составить 1 млрд 395 млн руб.

Инвестиции в основной капитал области в 2020 году составили 59 млрд 566 млн рублей, это на 32,85% меньше, чем в 2015-м, когда они достигали 88 млрд 702 млн рублей.

В регионе сократился уровень безработицы: в 2015 году он составлял 4,7%, в 2019-м - 4,3% (данных за 2020 год еще нет).

«Размер среднемесячной заработной платы вырос на 41,26% по сравнению с 2015 годом (23 тыс. 192 рубля, 60-е место) и составил в 2020 году 32 тыс. 762 рубля (63-е место в рейтинге российских регионов). Среднемесячная пенсия за тот же период увеличилась на 31,9% - с 11 тыс. 8 рублей в 2015 году до 14 тыс. 520 рублей в 2020 году. При этом место Пензенской области в рейтинге не изменилось - 66-е», - уточняет ТАСС.

Снизился уровень государственного долга Пензенской области: в 2015 году он равнялся 21,3 млрд рублей, в 2019-м - 20,2 млрд. В 2017-м всем муниципальным образованиям региона списали полностью или частично долги перед областным бюджетом. Общая сумма списания составила около 1 млрд рублей.