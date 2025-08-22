Лариса Рябихина получила должность детского омбудсмена

22.08.2025 | 10:27

Лариса Рябихина стала уполномоченным по правам ребенка в Пензенской области. Решение о назначении ее на эту должность было принято в пятницу, 22 августа, на сессии регионального Заксобра.

До этого Рябихина долгое время работала в областном правительстве, при Иване Белозерцеве руководила аппаратом губернатора, была вице-губернатором, при Олеге Мельниченко занимала пост заместителя председателя правительства и курировала деятельность министерства культуры и туризма, а также министерства по охране памятников истории и культуры.

Срок полномочий детского омбудсмена - 5 лет.

Ранее вопросы, связанные с несовершеннолетними, решала Елена Столярова. Она являлась омбудсменом на протяжении 10 лет (2 срока - это возможный максимум).

«Лариса Юрьевна - профессионал своего дела, практически всю свою жизнь она работала в органах, которые отвечали за социальную защиту населения, в том числе и за вопросы детства. Лариса Юрьевна - неравнодушный человек. Мне кажется, тот огромный опыт работы, который накоплен за 35 лет службы, будет очень полезен и ценен для такого важного направления, как защита прав ребенка. Лариса Юрьевна совершенно органично сможет продолжить ту огромную работу, которую вела Елена Алексеевна», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Лариса Рябихина выступила с ответным словом.

«Вы не поверите, как волнительно, правда. Я буквально вчера вечером вернулась из Москвы, и после того, как пообщалась с уполномоченным Марией Алексеевной Львовой-Беловой, с коллегами из ее аппарата, я поняла, насколько легковесно я со стороны относилась к миссии этого института. Если честно, сейчас пошучу: когда я услышала всю эту информацию, я себе сказала: «Лариса, беги, на старте, беги». Потому что поняла, насколько на самом деле объемная, насколько серьезная работа. Она сосредоточена не только вокруг ребенка, очень важная задача - это семьесбережение. Я точно знаю, что в Пензенской области высокопрофессиональная команда, с которой, надеюсь, мы сможем вместе все поставленные задачи выполнить», - высказалась она.

Справочная информация

Лариса Юрьевна Рябихина родилась 28 февраля 1963 года в г. Семипалатинске Республики Казахстан. Окончила среднюю школу № 57 г. Пензы, с 1980 по 1983 год работала в ней старшей пионервожатой.

В 1986-м заочно окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В. Г. Белинского по специальности «История», после чего работала учителем истории и обществоведения в школе.