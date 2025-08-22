Олег Ягов стал первым зампредом правительства Пензенской области

22.08.2025 | 09:35

Олег Ягов пошел на повышение и с пятницы, 22 августа, стал первым заместителем председателя правительства Пензенской области.

«К его обязанностям теперь относится курирование вопросов культуры и искусства; реализации государственной политики в развитии туризма; охраны памятников истории и культуры; общего и профессионального образования; воспитания; семьи и детства; физической культуры и спорта; функционирования проектного офиса «Центр управления регионом» Пензенской области», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

За деятельность министерства культуры и туризма, а также министерства по охране памятников истории и культуры ранее отвечала зампред Лариса Рябихина, которую планируют назначить на должность детского омбудсмена.

Олег Ягов вошел в состав правительства в сентябре 2016 года при губернаторстве Ивана Белозерцева, тогда он занимал пост зампреда. Когда в 2021-м главой региона стал Олег Мельниченко, Ягов получил повышение и стал первым заместителем председателя. Однако в июне 2024-го вновь стал обычным замом.

Он курировал работу министерств образования, физической культуры и спорта, по делам архивов, управления молодежной политики и сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Теперь у председателя Николая Симонова 3 первых заместителя: помимо Ягова, это Владимир Щекин (координирует деятельность министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, а также минлесхоза) и Виктор Кувайцев (курирует работу министерства ЖКХ и ГЗН).

Просто зампредами являются Вячеслав Космачев (отвечает за минздрав, который возглавляет, и минтруд), Роман Калентьев (по совместительству министр сельского хозяйства), Алмаз Хакимов (координирует деятельность министерства экономического развития и промышленности), Сергей Воронцов (курирует работу минстроя и минграда) и Артем Николаев (отвечает за управление молодежной политики).

Справочная информация

Олег Васильевич Ягов родился в г. Белинском в 1970 году. Окончил местную школу, а затем - исторический и юридический факультеты Пензенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинского, аспирантуру ПГПУ им. В. Г. Белинского, докторантуру Самарского государственного университета.

С сентября 1993 года работал в ПГПУ. В мае 2007 года Ягова избрали деканом исторического факультета, в декабре 2012-го назначили деканом историко-филологического факультета ПГУ, который создали на базе трех факультетов: исторического, иностранных языков, русского языка и литературы.