В Пензе в управлении капитального строительства сменился начальник

18.08.2025 | 13:19

В Пензе сменился начальник управления капитального строительства. С понедельника, 18 августа, к обязанностям приступил Денис Францев.

Денис Владимирович окончил Пензенский государственный университет архитектуры и строительства по специальности «теплоснабжение и вентиляция».

С 2019 по 2021 год он был заместителем начальника управления капитального строительства, с 2021-го по 2023-й - начальником отдела подготовки исходно-разрешительной документации ООО «Стройинж+», с 2023-го по 2025-й - заместителем генерального директора ЛПУ «Санаторий имени В. В. Володарского».

На последнем месте работы Денис Францев курировал технические вопросы, в том числе содержания и ремонта зданий и сооружений, уточнили в администрации Пензы.

Предыдущим начальником управления капитального строительства был Вадим Астафьев. Он занимал эту должность с апреля 2022 года.