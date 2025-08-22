Губернатор рассказал о назначениях в областных министерствах

22.08.2025 | 09:57

В нескольких областных министерствах за последние 2 месяца произошли кадровые перестановки, сообщил в пятницу, 22 августа, губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Алексей Николаевич Самсонов стал заместителем министра экономического развития и промышленности.

Елена Александровна Кувяткина назначена замом министра цифрового развития и связи.

Валерий Алексеевич Шичев теперь заместитель министра финансов.

«У министра образования Пензенской области появились два новых зама. Галина Ивановна Денисенко назначена заместителем, а Михаил Владимирович Денисов - первым заместителем», - написал губернатор.

Павел Юрьевич Гусев стал заместителем министра - начальником управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Олег Мельниченко на заседании в правительстве в пятницу, 22 августа, представил кабинету министров новых коллег и пожелал последним плодотворной работы.

Ранее стало известно, что Олег Ягов пошел на повышение и с 22 августа назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области.