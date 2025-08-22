«Через сердце пропускала»: Елену Столярову поблагодарили за труд

22.08.2025 | 10:47

В пятницу, 22 августа, сессия Законодательного собрания Пензенской области началась с вручения награды Елене Столяровой, которая покинула должность уполномоченного по правам ребенка в регионе в связи с истечением срока контракта.

Губернатор и председатель областного парламента за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспечение гарантии государственной защиты прав и законных интересов детей вручили ей Почетную грамоту Пензенской области.

Елена Столярова поблагодарила за награду и отдельные слова признательности высказала в адрес тех, кто помогал ей в работе.

«Я благодарю Олега Владимировича Мельниченко, потому что работа уполномоченного - это не только госдолжность, но это еще и миссия, достаточно сложная и трудная. И тогда, когда возникали сложные неотложные проблемы, я обращалась к Олегу Владимировичу, иногда даже поздно вечером, и были оперативно приняты решения.

Спасибо депутатам областного Законодательного собрания, Вадиму Николаевичу (Супикову. - Прим. ред.), потому что он тоже принимал участие в решении конкретных вопросов по поддержке конкретных семей.

Спасибо огромное правительству Пензенской области. И хотелось бы сказать особую благодарность Олегу Васильевичу Ягову, потому что мы с ним были практически ежедневно, и в вечернее время, на связи, чтобы решать те или иные вопросы.

Благодарю всех, в том числе общественные организации, СМИ, которые всегда были на связи, которые помогали освещать работу. Всех причастных к защите прав детей и семей я благодарю», - высказалась Елена Столярова.

Губернатор в свою очередь отметил, что Елена Столярова с 2015 года, 10 лет, занимала должность уполномоченного по правам ребенка, а в органах государственной власти работает с 1999-го. «Она занимала должность заместителя губернатора, заместителя председателя правительства, и по роду деятельности сфера защиты прав детей находилась в ее ведении очень долгие годы. Она была председателем областной комиссии по делам несовершеннолетних», - перечислил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что благодаря Елене Столяровой был осуществлен проект профилактики социального сиротства, который дал реальный эффект. Развитие сети служб семьи при МФЦ - это тоже ее заслуга. Особое внимание Елена Столярова уделяла детям из семей участников СВО.

«Я не покривлю душой, если скажу, что она через сердце пропускает и пропускала всю эту проблематику, связанную с детьми. Хочу поблагодарить ее за ту огромную работу, которую она провела, на протяжении 10 лет занимая должность уполномоченного по правам ребенка», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Елена Столярова оставила пост, так как в соответствии с законодательством его нельзя занимать более 2 сроков подряд. Новым детским омбудсменом стала Лариса Рябихина.