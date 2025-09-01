Политика

Первоклассники из округа № 1 получили подарки от Вадима Супикова

В школах избирательного округа № 1 Пензенской области первоклассники в День знаний получили подарки от председателя Законодательного собрания Вадима Супикова.

Представители спикера регионального парламента посетили торжественные линейки и по традиции поздравили учащихся, их родителей и педагогов с началом учебного года. Особое внимание уделили первоклассникам: им вручили красочные бланки расписания уроков.

«День знаний - это всегда особенный, волнительный праздник. Для первоклассников он знаменует начало большого пути в страну открытий и достижений. Для старшеклассников - время активной подготовки к экзаменам и выбору будущей профессии.

Желаю всем ученикам усидчивости, любознательности и отличных оценок, а учителям и родителям - мудрости, терпения и гордости за успехи детей» - такие слова выбрал Вадим Супиков для поздравления.

Бланки с расписанием помогут самым юным школьникам быстрее адаптироваться к новому ритму жизни и станут приятным напоминанием о первом Дне знаний.

Источник — фото областного Заксобра
