Владимир Путин уволил Белозерцева с поста губернатора

Президент России Владимир Путин досрочно освободил от занимаемой должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщили во вторник, 23 марта, в пресс-службе Кремля.
«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности Губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - говорится в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.
Кто будет временно исполнять обязанности главы региона, пока не сообщается.
Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.
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Долго думал, стареет.