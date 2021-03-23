Владимир Путин уволил Белозерцева с поста губернатора

23.03.2021 | 21:23

Президент России Владимир Путин досрочно освободил от занимаемой должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщили во вторник, 23 марта, в пресс-службе Кремля.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности Губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - говорится в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

Кто будет временно исполнять обязанности главы региона, пока не сообщается.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.