Политика

Владимир Путин уволил Белозерцева с поста губернатора

Печать

Президент России Владимир Путин досрочно освободил от занимаемой должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщили во вторник, 23 марта, в пресс-службе Кремля.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности Губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - говорится в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

Кто будет временно исполнять обязанности главы региона, пока не сообщается.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Долго думал, стареет.

Гость||

Человек просто часы не успел вернуть,но очень хотел и сразу доверие утратил.

Гость||

Вот теперь маховик раскрутят многие задумаются

Гость||

Ну наконец-то!!! Работайте братья.

Гость||

Не только я тебе не доверяю.....

Гость||

Гость писал(a):

многие задумаются
О чем? Чтобы деньги дома не хранить?

Гость||

Интересно, а полярда тоже хотел вернуть или подбросили?

Гость||

Надеюсь,"варяг" будет,чтобы разогнать всю эту шоблу,иначе шило на мыло.

Гость||

Таки пчелы говорят мед взбунтовался!

Гость||

Что он себе позволяет??? Кристально чистого, незапятнанного политрука танкиста....

Гость||

санаторий хотел построить на эти деньги,из бордюров...

Гость||

Какие ваши доказательства? Данное решение необходимо оспорить в суде.

Гость||

Эх, Ваня, Ваня!

Гость||

Да это так каждого бери и увальняй по беспределу.А никто больше доверие не утратил,вытирая унитаз золотыми ершиками?

Гость||

ВСЁ... Финита ля комедия

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте