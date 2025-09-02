Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 7 месяцев

02.09.2025 | 11:20

Как сообщил председатель правления банка «Кузнецкий», за 7 месяцев 2025 года учреждение продемонстрировало устойчивый рост и положительные финансовые показатели.

«Общий объем доходов превысил 1,1 млрд рублей. Активы банка выросли на 17% и составили 9,6 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - особенно в розничном сегменте, где за год он вырос более чем на треть. Привлеченные ресурсы также показали стабильный рост благодаря выгодным предложениям по вкладам и депозитам для наших клиентов. В целом результаты отражают эффективно выстроенную стратегию развития и укрепление позиций банка на рынке», - отметил Михаил Дралин.

На 1 августа 2025 года общий объем доходов банка составил 1 122,2 млн рублей. Операционные расходы год к году увеличились на 12% - до 360,3 млн рублей, чистый процентный доход достиг 330,7 млн рублей (+14% год к году), чистый комиссионный доход - 88,8 млн рублей, чистый валовый доход - 435,8 млн рублей (+3% год к году).

На отчетную дату кредитный портфель банка вырос до 6,71 млрд рублей (+17,9% год к году), розничный кредитный портфель составил 2,59 млрд рублей (+35,9% год к году), корпоративный кредитный портфель - 4,12 млрд рублей (+8,8% год к году). За 7 месяцев 2025 года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на 5,2 млрд рублей (+14,4% год к году). Более 57% выдач юридическим лицам пришлось на субъекты малого и среднего предпринимательства. Качество кредитного портфеля на высоком уровне, доля просроченной задолженности на 1 августа - 1,4%.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 7,86 млрд рублей (+13,9% год к году). Из них средства на счетах физических и юридических лиц - 1,95 млрд рублей, депозиты юридических лиц - 1,47 млрд рублей (+19,4% год к году), вклады населения - 4,43 млрд рублей (+28,9%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике учреждения.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

