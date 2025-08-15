В Пензенской области запланирована смена детского омбудсмена

15.08.2025 | 11:11

В Пензенской области планируется смена уполномоченного по правам ребенка. На сайте регионального Заксобра появился проект постановления о назначении на эту должность Ларисы Рябихиной.

Срок полномочий - 5 лет.

Сейчас детским омбудсменом является Елена Столярова, она заняла данный пост в 2015 году, а до этого в разные годы была министром труда, соцзащиты и демографии, зампредом правительства.

Лариса Рябихина в настоящее время занимает должность заместителя председателя правительства и курирует деятельность министерства культуры и туризма, а также министерства по охране памятников истории и культуры.

Окончательное решение по кандидатуре будет принято на ближайшей сессии Заксобра.