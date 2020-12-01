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Политика

Губернатор обратился к подписчикам и назвал их командой

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев записал видеообращение для своих подписчиков в социальных сетях. Ролик опубликовали на его страницах вечером в понедельник, 30 ноября.

Глава региона рассказал, что завершил формирование кабинета министров, сохранив его основной состав и внеся некоторые коррективы.

«Прежде всего, я усилил блок здравоохранения, поскольку наша основная задача в этот сложный период - борьба с пандемией, сохранение жизни людей. Кроме того, острой для региона является проблема сокращения численности постоянного населения. Медицина и ее качество, доступность в данном случае играют активную роль», - подчеркнул Белозерцев.

Также он рассказал о стремлении региональных властей минимизировать последствия пандемии для экономики, создать рабочие места, легализовать теневую занятость.

«Перед новым составом правительства стоят важнейшие задачи в различных сферах деятельности. Со своей стороны, я надеюсь на вашу дальнейшую поддержку, а вы всегда мне помогаете - личными сообщениями, комментариями, потому что всех вас я считаю одной большой командой, у которой есть все необходимое для того, чтобы совместно успешно развивать наш Пензенский регион. Спасибо вам большое», - обратился Белозерцев к подписчикам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость||

Команда фейковых страниц там действительно неплохая) даже комментарии из раза в раз очень схожие пишут)

Гость||

Вторник же..

Гость||

Мишустин решил сокращать чиновников на 10% после нового года,а Белозерцев плодит новых.

Гость||

На улице похолодало . давай остановки с подогревом. Сам обещал!

Гость||

Как попасть в число подписчиков? Слабоват,осилил только Пензаинформ,и то не все.

Гость||

Гость писал(a):

Сам обещал!
Обещать - не значит жениться!

Гость||

Гость писал(a):

01.12.2020 08:18|

Мишустин решил сокращать чиновников на 10% после нового года,а Белозерцев плодит новых.

И еще ожидает истечения срока давности по обвинению в мошеничестве Савина.

Гость||

Меня, меня возьмите в команду. Образование высшее, честен, порядочен, в запросах скромен. Обещаю откатывать в нужном направлении ровно половину нахапанного.

Гость||

Ловко он всех в Единую Россию определил :))

Поздравляю!

Имя: Гость
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