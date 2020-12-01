Губернатор обратился к подписчикам и назвал их командой

01.12.2020 | 08:13

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев записал видеообращение для своих подписчиков в социальных сетях. Ролик опубликовали на его страницах вечером в понедельник, 30 ноября.

Глава региона рассказал, что завершил формирование кабинета министров, сохранив его основной состав и внеся некоторые коррективы.

«Прежде всего, я усилил блок здравоохранения, поскольку наша основная задача в этот сложный период - борьба с пандемией, сохранение жизни людей. Кроме того, острой для региона является проблема сокращения численности постоянного населения. Медицина и ее качество, доступность в данном случае играют активную роль», - подчеркнул Белозерцев.

Также он рассказал о стремлении региональных властей минимизировать последствия пандемии для экономики, создать рабочие места, легализовать теневую занятость.

«Перед новым составом правительства стоят важнейшие задачи в различных сферах деятельности. Со своей стороны, я надеюсь на вашу дальнейшую поддержку, а вы всегда мне помогаете - личными сообщениями, комментариями, потому что всех вас я считаю одной большой командой, у которой есть все необходимое для того, чтобы совместно успешно развивать наш Пензенский регион. Спасибо вам большое», - обратился Белозерцев к подписчикам.