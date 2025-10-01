Сергей Балакин покинул пост главы Пензенского района

01.10.2025 | 09:54

Глава Пензенского района Сергей Балакин ушел в отставку. Решение о сложении им полномочий было принято на сессии местного собрания представителей во вторник, 30 сентября.

С 1 октября обязанности руководителя исполняет заместитель по социальным вопросам Вадим Каюков, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в районной администрации.

Сергей Балакин возглавил орган местного самоуправления в сентябре прошлого года, до этого он являлся министром цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. На период его руководства ведомством выпало обновление подвижного состава общественного транспорта и изменение маршрутной сети в рамках реформы.

Предыдущий руководитель района Игорь Белов оставил свой пост после трех лет работы.

Губернатор Олег Мельниченко тогда пояснил, что делал ему предупреждение, после чего принял решение сменить главу. «Как будут развиваться события дальше - компетенция уже правоохранительных органов», - добавил он.