Иван Белозерцев решил сохранить основной состав правительства

30.11.2020 | 10:19

Основной состав правительства Пензенской области будет сохранен. Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил на совещании в понедельник, 30 ноября. По его словам, в целом нынешний кабмин доказал свою эффективность.

Как уже было известно, правительством продолжит руководить Николай Симонов. Однако, помимо общих задач, глава региона попросил его теперь уделять особое внимание минимизации последствий пандемии в экономике, поддержке малого и среднего бизнеса, работе по созданию рабочих мест.

«Хочу предупредить, чтобы не погружались в решение проблем, безусловно важных, которые находятся в сфере деятельности муниципалитетов. Важно заниматься стратегией развития региона», - заявил Иван Белозерцев.

На своем посту останется и Лариса Рябихина - вице-губернатор и руководитель аппарата губернатора. По мнению главы региона, она успешно справилась с поставленными перед ней задачами. Помимо основной своей деятельности, курировала сферу здравоохранения.

«Я искренне благодарен, поэтому она будет работать на прежней должности», - заключил Белозерцев.