Сетевое издание|18+|Понедельник|30 ноя 2020|11:51
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Политика

Иван Белозерцев решил сохранить основной состав правительства

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Основной состав правительства Пензенской области будет сохранен. Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил на совещании в понедельник, 30 ноября. По его словам, в целом нынешний кабмин доказал свою эффективность.

Как уже было известно, правительством продолжит руководить Николай Симонов. Однако, помимо общих задач, глава региона попросил его теперь уделять особое внимание минимизации последствий пандемии в экономике, поддержке малого и среднего бизнеса, работе по созданию рабочих мест.

«Хочу предупредить, чтобы не погружались в решение проблем, безусловно важных, которые находятся в сфере деятельности муниципалитетов. Важно заниматься стратегией развития региона», - заявил Иван Белозерцев.

На своем посту останется и Лариса Рябихина - вице-губернатор и руководитель аппарата губернатора. По мнению главы региона, она успешно справилась с поставленными перед ней задачами. Помимо основной своей деятельности, курировала сферу здравоохранения.

«Я искренне благодарен, поэтому она будет работать на прежней должности», - заключил Белозерцев.

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Гость||

Кто бы сомневался. Улучшения не жди.

Гость||

Эти люди все понятно, и вопросов нет, а вот остальным "ЗАГАДОЧНЫМ" ВОПРОСЫ ИМЕЮТСЯ....КОРРУПЦИЯ, ИЛИ НЕТ КОРРУПЦИИ???!!!

Гость||

Сейчас жители региона дружно одобрят очередное мудрое решение губернатора)))

Гость||

Стабилизец в стране уже 20 лет.

Гость||

Ясно, что продолжится застой. Но нет Конкретики. Опять тайны буртаского двора. Черемушкина остается? Шнайдер Остается?. Подсудимый Савин? Кто уйдет??? Боится сказать четко?

Гость||

кто "обеспечивал" 78% те останутся

Гость||

Мишустин велел сократить 10% поголовья чиновников. Кто из прошлого "правительства" попал в 10%?

Гость||

Не купили, значит такое распоряжение было. Вопрос, кого убрали? Зачем лишний штат содержать?

Гость||

Гость писал(a):

для народа?????????
Всё-то вы о народишке печётесь, мой друг. И лег и встал, и все с народом и мыслями об ём. Вам бы помещиком быть старорежимным, благостное процветание устраивать, крепостным.

Гость||

"Лишний штат" это уборщица т.Нюся и дворник д.Петя.

Гость||

Ну теперь только ухудшения и жди, сидят там чинушки, жирубт десятками лет и не волнуются за местечко, все схвачено, можно дальше бездельничать за нехилую такую з/п, свои делишки обделывать, бюджет осваивать в свою пользу на разную ерунду, типа памятников и совершенно ненужной переделки скверов, тьфу! Застой продолжается в нашем болоте!

Гость||

"Лишний штат" это вакантные места, т.е. на которых реально никто не работает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сновной состав правительства Пензенской области будет сохранен. Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил на совещании в понедельник, 30 ноября. По его словам, в целом нынешний кабмин доказал свою эффективность.
Состав был крайне неэффективен. Код не надо менять внезапно.

Гость||

Только Мишустин сказал о сокращении,так наш Иван сразу "отреагировал",-назначил вдобавок к Министру здравоохранения ещё и куратора здравоохранения!

Гость||

Гость писал(a):

Всё-то вы о народишке печётесь, мой друг. И лег и встал, и все с народом и мыслями об ём. Вам бы помещиком быть старорежимным, благостное процветание устраивать, крепостным.
А вы себя от народа уже отделили,ну как место себе на аллее славы на Новозападном уже зарезервировали с богемой?Да нет у меня упырей в друзьях ни когда не было и не будет.Пока что народ кормит чиновников и всяких депутатов ,и содержит государство ,а не наоборот.

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Имя: Гость
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