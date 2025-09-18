Сетевое издание|18+|Четверг|18 сен 2025|13:19
Политика

В Пензе назначен ректор института регионального развития

В четверг, 18 сентября, Виктора Ерошенко утвердили на должность ректора института регионального развития.

С 14 июля он был исполняющим обязанности руководителя, напомнили в институте, и теперь избавился от приставки «и. о.».

Виктор Ерошенко имеет высшее историческое и высшее психологическое образование, в разные годы работал учителем истории в школе № 70, развивал краеведческое направление во Дворце пионеров, был победителем городского конкурса «Учитель года» и призером областного этапа (1997), возглавлял Центр поддержки молодежных инициатив ИРР, являлся директором образовательного центра «Максимум».

До этого ректором несколько лет был профессор, доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин, который исследовал Золотаревское городище и создал учебник по истории Пензенского края.

В июле он покинул пост.

Источник — фото ИРР
