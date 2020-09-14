Почти 80% избирателей поддержали кандидатуру Белозерцева

В Пензенской области посчитали 99,9% голосов, отданных жителями региона с 11 по 13 сентября на выборах губернатора и довыборах в Государственную Думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу.
По последним данным регионального избиркома, действующий глава региона Иван Белозерцев («Единая Россия») набрал 78,82% (454 547 голосов), Олег Шаляпин (КПРФ) - 8,42% (48 545 голосов), Александр Васильев (ЛДПР) - 5,55% (32 006 голосов), Анна Очкина («Справедливая Россия») - 4,42% (25 507 голосов), Петр Чугай (Партия пенсионеров) - 1,464% (8 447 голосов).
На довыборах в Госдуму Александра Самокутяева («Справедливая Россия») поддержали 154 916 человек, Александра Трутнева (КПРФ) - 32 732, Евгения Ворожцова (Партия пенсионеров) - 18 749, Вадима Сердовинцева (ЛДПР) - 18 924, Фатиму Хугаеву («Коммунисты России») - 10 627, Кирилла Метальникова («Гражданская платформа») - 10 427.
В 9:00 председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков проведет брифинг по итогам выборов.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Тот случай ,когда перебор. Да,да ,"верим" после всего ,когда даже лапша кончилась.Ждём в гости Бастрыкина с компанией .