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Политика

Почти 80% избирателей поддержали кандидатуру Белозерцева

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В Пензенской области посчитали 99,9% голосов, отданных жителями региона с 11 по 13 сентября на выборах губернатора и довыборах в Государственную Думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу.

По последним данным регионального избиркома, действующий глава региона Иван Белозерцев («Единая Россия») набрал 78,82% (454 547 голосов), Олег Шаляпин (КПРФ) - 8,42% (48 545 голосов), Александр Васильев (ЛДПР) - 5,55% (32 006 голосов), Анна Очкина («Справедливая Россия») - 4,42% (25 507 голосов), Петр Чугай (Партия пенсионеров) - 1,464% (8 447 голосов).

На довыборах в Госдуму Александра Самокутяева («Справедливая Россия») поддержали 154 916 человек, Александра Трутнева (КПРФ) - 32 732, Евгения Ворожцова (Партия пенсионеров) - 18 749, Вадима Сердовинцева (ЛДПР) - 18 924, Фатиму Хугаеву («Коммунисты России») - 10 627, Кирилла Метальникова («Гражданская платформа») - 10 427.

В 9:00 председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков проведет брифинг по итогам выборов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Тот случай ,когда перебор. Да,да ,"верим" после всего ,когда даже лапша кончилась.Ждём в гости Бастрыкина с компанией .

Гость||

78,82%. Хоть не 86, как в прошлый раз))

Гость||

Ура Ивану Александровичу надо ему подарок без возмездный подарить арт объект полу коняшки установленный на фонтанной площади я думаю скульптор будет согласен.

Гость||

ну вот еще 5 годиков обещалок

Гость||

3-хдневное волшебство с гарантией

Гость||

Погибла губерния

Гость||

Цирк успеншно прошёл!

Гость||

Ну когда же в городе цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть

Гость||

Ему самому-то не стыдно?!

Гость||

78,82% (454 547 голосов) 100% (577 тыс.)

"Максимальная явка на выборах федерального уровня (не включая повторные и дополнительные выборы) в РФ составила 69,81 % на Выборах Президента Российской Федерации в 2008 году. С результатом 52 530 712 голосов (70,28 %) победил Медведев Д. А. На этих же выборах проголосовало максимальное количество избирателей в абсолютном выражении, количество выданных бюллетеней составило 74 849 264 штуки.

В Австралии и в Бельгии обязательное голосование, но явка избирателей ни разу не достигла 100 %.

Самая большая явка за историю Германии была в 1990 году на парламентских выборах в ГДР. Явка составила 94,3 процента.

Явка на президентских и парламентских выборах в США значительно ниже, чем в среднем по Европе. На президентских выборах явка избирателей с 1944 года колеблется в пределах 66,6 %."

Гость||

Мне одно непонятно: как представителям "Единой России" удается побеждать, да еще с оглушительными результатами, при проводимой ими политики, ухудшающей жизнь населения?

Гость||

Гость писал(a):

арт объект полу коняшки установленный на фонтанной площади
Не понимаю вашего глумления. Мне кентавр понравился.

Гость||

Гость писал(a):

Мне кентавр понравился.
кому как повезло.

Гость||

Гость писал(a):

Не понимаю вашего глумления. Мне кентавр понравился.
Согласен, отличная композиция! Лучше символа Пензы (акромя пепельницы свинья с баяном сидит в корыте с надписью "Пенза") не видел!

Инаугурация губернатора должна состояться рядом с этой скульптурой!

Гость||

Кентавр - символ буйства и ннвоздержанности.

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Имя: Гость
Комментарий:

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