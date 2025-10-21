Вадим Супиков помог пензенцам решить проблему с освещением

21.10.2025 | 09:16

Жители проезда Кошевого и улицы Суходольской в Пензе обратились к председателю регионального законодательного собрания Вадиму Супикову с просьбой помочь им решить проблему с уличным освещением.

Фонари в районе перестали гореть, что создавало опасность для транспорта и пешеходов.

При содействии Вадима Супикова АО «Пензенская горэлектросеть» в кратчайшие сроки заменила неисправные лампы в фонарях.

Теперь проблема полностью решена, на улицах стало светло. Пензенцы поблагодарили Вадима Супикова за помощь.

Парламентарий продолжает работать с обращениями горожан.