«Единая Россия» расширит политшколу для женщин

16.10.2025 | 11:46

ЕР провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее», который объединил более 700 активисток партии, депутатов, политиков и экспертов. Собравшиеся обсудили инициативы, представленные участницами «Женского движения «Единой России», и определили новые направления работы партпроекта в 2026 году, сообщает ЕR.ru.

В пленарном заседании форума принял участие председатель ЕР Дмитрий Медведев, многие предложения получили его поддержку.

Он отметил важную роль женской политшколы, функционал и деятельность которой будут расширены в связи с запросом активисток. Дмитрий Медведев подчеркнул, что освоенные в политшколе навыки помогают женщинам строить карьеру в органах государственной власти.

«Вы помогаете всем и в самых разных ситуациях. И делаете это именно по зову сердца. И мне кажется, в этом ценность присутствия женщин в активе нашей общероссийской партии. Поэтому идею о том, чтобы расширить женскую политшколу, заниматься этим более многообразно и более активно, я, безусловно, поддерживаю и прошу моих товарищей из исполнительного комитета и генсовета обратить на это внимание», - отметил политик.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил, что женщины представляют уверенное большинство в партии и ежегодно их доля присутствия растет в органах государственной власти разных уровней. Многие женщины приходят в политику из социально значимых профессий, знают ситуацию в данных сферах изнутри и поэтому могут предложить эффективные решения существующих проблем. Участие «Женского движения» в работе по формированию новой редакции народной программы партии принципиально важно.

«На площадке женских клубов мы должны собрать все необходимые инициативы и провести фокус-группы. Обратная связь нам необходима, чтобы документ, с которым мы потом пойдем на выборы, отвечал запросам людей, был понятным, конкретным и написан обычным человеческим языком», - подчеркнул Владимир Якушев.

Координатор «Женского движения «Единой России» в Воронежской области Марина Андрейчук также отметила, что женщины часто приходят в политику по причинам, имеющим социальную основу.

«Мы приходим не управлять, а решать. Приходим из своих профессиональных сфер: учителя, врачи, предприниматели. Очень много в политике женщин из родительских комитетов, ТОСов и ТСЖ. Наша движущая сила - это инициатива от людей и для людей», - высказала свое мнение Марина Андрейчук.