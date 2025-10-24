Политика

Экс-начальник управления Росгвардии стал зампредом Счетной палаты

Бывший начальник регионального управления Росгвардии Андрей Лугинин назначен заместителем председателя Счетной палаты Пензенской области.

Соответствующее решение было принято на сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 24 октября.

Андрей Лугинин будет занимать эту должность в течение 5 лет с 27 октября 2025 года.

Лугинин возглавлял Управление Росгвардии по Пензенской области с 2021-го. Сейчас врио начальника - полковник полиции Павел Пучков.

До Лугинина управлением руководил Игорь Белов. Летом 2021 года его назначили главой Пензенского района. В сентябре 2024-го он оставил пост.

