Политика

Вадиму Супикову поступила благодарность от СНТ «Пригородное-1»

Печать
Telegram

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности оказал членам СНТ «Пригородное-1» помощь в ремонте дороги, связывающей товарищество с микрорайоном ГПЗ-24.

Горожане направили парламентарию письмо с выражением признательности.

«Выражаем искреннюю благодарность Вадиму Николаевичу за решение проблемы, волновавшей нас на протяжении многих лет, за содействие в организации работ по благоустройству проезжей части в районе улицы 354-й Стрелковой дивизии. Строительство новых автодорог позволяет значительно повысить качество жизни населения, облегчить передвижение, влияет на развитие территории. Теперь и пешеходы, и автомобилисты могут безопасно передвигаться по новому твердому покрытию», - говорится в официальном письме.

Избиратели отметили отзывчивость депутата, его заботу о людях и верность своему слову. Они пожелали Вадиму Супикову крепкого здоровья, благополучия и успешной профессиональной деятельности, способствующей развитию территорий округа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото областного Заксобра
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети