Вадиму Супикову поступила благодарность от СНТ «Пригородное-1»

23.10.2025 | 18:16

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности оказал членам СНТ «Пригородное-1» помощь в ремонте дороги, связывающей товарищество с микрорайоном ГПЗ-24.

Горожане направили парламентарию письмо с выражением признательности.

«Выражаем искреннюю благодарность Вадиму Николаевичу за решение проблемы, волновавшей нас на протяжении многих лет, за содействие в организации работ по благоустройству проезжей части в районе улицы 354-й Стрелковой дивизии. Строительство новых автодорог позволяет значительно повысить качество жизни населения, облегчить передвижение, влияет на развитие территории. Теперь и пешеходы, и автомобилисты могут безопасно передвигаться по новому твердому покрытию», - говорится в официальном письме.

Избиратели отметили отзывчивость депутата, его заботу о людях и верность своему слову. Они пожелали Вадиму Супикову крепкого здоровья, благополучия и успешной профессиональной деятельности, способствующей развитию территорий округа.