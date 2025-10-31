У председателя Пензенской гордумы появился 6-й заместитель

У председателя Пензенской городской думы Дениса Соболева сменился заместитель, работающий на постоянной основе. Вместо Александра Артамошкина эту должность занял 27-летний Даниил Кошлаков, избранный депутатом в сентябре 2025 года.
Кандидатуру выдвинул Денис Соболев. Она была поддержана во время тайного голосования.
Артамошкин на основании собственного заявления, с одобрения народных избранников, переведен на работу на непостоянной основе.
Даниил Кошлаков - участник специальной военной операции, получивший несколько ранений, в том числе тяжелое. Он занял депутатское кресло, освободившееся после ухода Жиганши Туктарова, полномочия которого были прекращены 28 марта.
Александр Артамошкин работал заместителем председателя гордумы на постоянной основе с 10 января этого года. Он также является участником СВО.
Теперь у Дениса Соболева 6 заместителей: на постоянной основе - Олег Шаляпин и Даниил Кошлаков, на непостоянной - Алексей Петров, Александр Васильев, Юрий Зиновьев и Александр Артамошкин.
