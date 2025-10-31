Политика

У председателя Пензенской гордумы появился 6-й заместитель

Печать
Telegram

У председателя Пензенской городской думы Дениса Соболева сменился заместитель, работающий на постоянной основе. Вместо Александра Артамошкина эту должность занял 27-летний Даниил Кошлаков, избранный депутатом в сентябре 2025 года.

Кандидатуру выдвинул Денис Соболев. Она была поддержана во время тайного голосования.

Артамошкин на основании собственного заявления, с одобрения народных избранников, переведен на работу на непостоянной основе.

У председателя Пензенской гордумы появился 6-й заместитель

Даниил Кошлаков - участник специальной военной операции, получивший несколько ранений, в том числе тяжелое. Он занял депутатское кресло, освободившееся после ухода Жиганши Туктарова, полномочия которого были прекращены 28 марта.

Александр Артамошкин работал заместителем председателя гордумы на постоянной основе с 10 января этого года. Он также является участником СВО.

Теперь у Дениса Соболева 6 заместителей: на постоянной основе - Олег Шаляпин и Даниил Кошлаков, на непостоянной - Алексей Петров, Александр Васильев, Юрий Зиновьев и Александр Артамошкин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети