Политика

Иван Белозерцев проведет прямую линию по коронавирусу

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В четверг, 21 мая, губернатор Иван Белозерцев проведет с жителями Пензенской области прямую линию, посвященную новой коронавирусной инфекции.

Вопросы главе региона можно задавать уже сейчас на его официальной странице в Instagram. Там же будет вестись трансляция. Начало в 14:00.

По данным на 21:00 среды, 20 мая, пензенцы оставили под анонсом прямой линии более 500 комментариев. Вопросы касаются работы магазинов, учебных учреждений и детских садов, выплаты пособий, помощи семьям умерших медиков и других тем, так или иначе связанных с коронавирусом.

Согласно последним данным, в Пензенской области зарегистрировано 1317 случаев COVID-19. Выздоровели 1002 человека, умерли 13, в том числе 50-летняя врач скорой помощи Ольга Ажнакина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza/
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Гость||

Чурбанов нагнал от них все болезни

Гость||

почему в период пандемии на трассе в Башмаково кладут бордюры, убирая металлические ограждения? Это так важно сейчас?

Гость||

За оди замены остановок ответ перед народом

Гость||

А тут можно вопрос оставить?

Будьте добры, объясните, насколько целесообразно менять зимние бордюры на летние в текущей финансовой обстановке в стране? Не было бы логичнее отремонтировать внутридомовые дороги? По бордюрам мы не ходим и не ездим, а вот качество асфальтового покрытия оставляет желать лучшего.

Гость||

1317 зарегистрированы, больше 1000 выписаны,а 2000 на больничных койках?

Гость||

Трындец пензе

Гость||

Наш губернатор - боль всей пензенской земли, лично по моему мнению, конечно же.

Гость||

Сколько денег на танк ушло?

Гость||

А для чего губернатор комментирует, как парикмахер заразил 23 пациентов в Белогородской области!

Гость||

Где Иван там бардак и хаос

Гость||

Посади стручкова для начала балабол

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно последним данным, в Пензенской области зарегистрировано 1317 случаев COVID-19. Выздоровели 1002 человека, умерли 13,
1317-1002-13= 302 человека больных Ковид-19 на 1 305 563 чел. населения. Постановление "О режиме повышенной готовности введён " исключительно по Ковиду-19 ,а не по другим заболеваниям . Уровень больных Ковидом -19 находиться примерно стабильно на одном уровне ,уровне статистической погрешности. Или это не так и этих больных в больницах больше ,а их же проверяют в первую очередь на Ковид и по отчетам идут ложные сведения?Никишин пропал куда то.Пусть отвечает на вопросы ,сколько там на создавали инфекционных коек,штаб отчитался о 1458 ,а Черёмушкина заявила что режим снимут когда 50% будет свободно ,но больных то Ковидом всего 302 человека! Надо напомнить этому штабу о Статье 207.1. УК РФ Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан И Статье 292.УК РФ Служебный подлог. Пусть губернатор тогда вводит режим повышенной готовности по пневмонии ,только пусть публикует документ со своей подписью.

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