Иван Белозерцев проведет прямую линию по коронавирусу

20.05.2020 | 21:04

В четверг, 21 мая, губернатор Иван Белозерцев проведет с жителями Пензенской области прямую линию, посвященную новой коронавирусной инфекции.

Вопросы главе региона можно задавать уже сейчас на его официальной странице в Instagram. Там же будет вестись трансляция. Начало в 14:00.

По данным на 21:00 среды, 20 мая, пензенцы оставили под анонсом прямой линии более 500 комментариев. Вопросы касаются работы магазинов, учебных учреждений и детских садов, выплаты пособий, помощи семьям умерших медиков и других тем, так или иначе связанных с коронавирусом.

Согласно последним данным, в Пензенской области зарегистрировано 1317 случаев COVID-19. Выздоровели 1002 человека, умерли 13, в том числе 50-летняя врач скорой помощи Ольга Ажнакина.