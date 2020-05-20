Общество

Более тысячи пензенцев излечились от коронавируса

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Более 1000 жителей Пензенской области могут с уверенностью назвать себя излечившимися от новой коронавирусной инфекции. Свежую статистику по выздоровевшим обнародовала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписано 58 человек. Общее число выздоровевших - 1002», - написала она в среду, 20 мая, в личном телеграм-канале.

Согласно последним данным, в Пензенской области зарегистрировано 1317 случаев COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 72 человек, в том числе у детей в возрасте 4 и 5 лет. Остальным новым пациентам от 21 до 85 лет.

Наиболее зараженные муниципалитеты - это Пенза, Городищенский, Бессоновский и Пензенский районы, а также Заречный.

За все время пандемии умерли 13 человек, у которых был диагностирован COVID-19. О последней трагедии стало известно 20 мая. Скончалась 50-летняя врач скорой помощи Ольга Ажнакина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мы стоим на первом месте в Рссиии по темпам излечения от короновируса!

У нас количество излечившихся по отношению к зараженным ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, чем в среднем по России, возмите хотя бы к примеру соседние регионы

Ура Сердобской медицине?

Или "ура " пензенской статистике?

Гость||

Брехня.

Гость||

Брехня

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