Назначен новый зампред правительства Пензенской области

У председателя правительства Пензенской области Николая Симонова стало на одного заместителя больше. Соответствующую должность занял Павел Маслов. Указ губернатора вступил в силу во вторник, 7 октября.

Павлу Маслову поручено курировать деятельность двух министерств - по делам архивов и по охране памятников истории и культуры. Ранее за данные направления отвечал Олег Ягов.

До этого (с 2023 года) Маслов являлся полномочным представителем губернатора по внутренней политике. С 2021 по 2023 год он возглавлял министерство внутренней и информационной политики региона, его ликвидировали.

У Николая Симонова теперь 9 заместителей. Трое их них первые замы: Олег Ягов (отвечает за реализацию государственной политики в сферах развития туризма, культуры и искусства, общего и профессионального образования, воспитания, семьи и детства, физической культуры и спорта), Владимир Щекин (координирует деятельность министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, а также минлесхоза) и Виктор Кувайцев (курирует работу министерства ЖКХ и ГЗН).

Еще шестеро - обычные заместители: помимо Маслова, это Вячеслав Космачев (отвечает за минздрав, который возглавляет, и минтруд), Роман Калентьев (по совместительству министр сельского хозяйства), Алмаз Хакимов (координирует деятельность министерства экономического развития и промышленности), Сергей Воронцов (курирует работу минстроя и минграда), Артем Николаев (отвечает за управление молодежной политики).

Справочная информация

Маслов Павел Сергеевич родился в Пензе в 1980 году. С 2000 по 2004 год был председателем Союза молодежи Пензенской области на общественных началах. В 2002-м окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «история».

