28.10.2019 | 09:29

В понедельник, 28 октября, на еженедельной планерке губернатор Иван Белозерцев представил бывшего первого зампреда правительства Андрея Лузгина в новой должности. Теперь он глава администрации Пензы.

«В пятницу только избрали, а лицо у вас уже матовое. Давайте! Вы молодой! Житья вам не дам!» - пообещал руководитель региона Андрею Лузгину.

Он попросил его активно включаться в работу, взаимодействовать с населением, изучать болевые точки и как минимум раз в неделю объезжать город.

25 октября, когда кандидаты на пост мэра излагали свои программы развития Пензы, Андрей Лузгин заявил, что «город - сложный организм, и если затронуть одну сферу (например, дорожное движение), затрагиваются другие».

Также Андрей Лузгин подчеркнул важность работы с активистами, общественными организациями, гражданским сообществом, а основой экономики назвал малые и средние предприятия.

В первом интервью журналистам Андрей Лузгин уточнил, что контракт с ним будет подписан в течение пяти дней со дня избрания.