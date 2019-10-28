Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|10:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  71.12  |  $  64.14

Политика | Иван Белозерцев пообещал, что не даст житья Андрею Лузгину

28.10.2019|09:29
Печать

В понедельник, 28 октября, на еженедельной планерке губернатор Иван Белозерцев представил бывшего первого зампреда правительства Андрея Лузгина в новой должности. Теперь он глава администрации Пензы.

«В пятницу только избрали, а лицо у вас уже матовое. Давайте! Вы молодой! Житья вам не дам!» - пообещал руководитель региона Андрею Лузгину.

Он попросил его активно включаться в работу, взаимодействовать с населением, изучать болевые точки и как минимум раз в неделю объезжать город.

25 октября, когда кандидаты на пост мэра излагали свои программы развития Пензы, Андрей Лузгин заявил, что «город - сложный организм, и если затронуть одну сферу (например, дорожное движение), затрагиваются другие».

Также Андрей Лузгин подчеркнул важность работы с активистами, общественными организациями, гражданским сообществом, а основой экономики назвал малые и средние предприятия.

В первом интервью журналистам Андрей Лузгин уточнил, что контракт с ним будет подписан в течение пяти дней со дня избрания.

0
0
0
0
 
Гость|28.10.2019 09:42|

Оговорка по Фрейду,мятое:-):-):-)

Гость|28.10.2019 09:42|

смешно

Гость|28.10.2019 09:45|

penzainform.ru писал(a):

«В пятницу только избрали, а лицо у вас уже матовое. Давайте! Вы молодой! Житья вам не дам!» - пообещал руководитель региона Андрею Лузгину.
А жизнью жителей области Белозерцев никогда не занимался.

Гость|28.10.2019 09:46|

Вот теперь заживем ;)

Гость|28.10.2019 09:52|

Угроза? Ок.

Гость|28.10.2019 09:53|

Молодой и неопытной а городское хозяйство это сложнейший организм,будет очень сложно

Гость|28.10.2019 09:55|

Понедельник однако...

Гость|28.10.2019 09:56|

Чего бестолку! Жорку Каменева надо было! Они бы с Витей Хомцом навели бы шороху! А это все мажорики!

Гость|28.10.2019 09:59|

28.10.2019 09:45|

penzainform.ru писал(a):

«В пятницу только избрали, а лицо у вас уже матовое

В какой-то дымке матовой

Лузгин в иллюминаторе,

Вечерняя и ранняя заря,

Лузгин грустит о матери,

Лузгин грустит о матери,

Ждёт сына мать, а Лузгина Земля.....

Пахать надо, пахаааать!

Гость|28.10.2019 10:02|

Гость писал(a):

Чего бестолку! Жорку Каменева надо было! Они бы с Витей Хомцом навели бы шороху! А это все мажорики!
Камнева.

Гость|28.10.2019 10:04|

В пятницу только избрали, а лицо у вас уже матовое...

Матом ругается, поэтому лицо матовое.

Гость|28.10.2019 10:08|

Дык! Так отмели "победу", потому и лицо такое...

Гость|28.10.2019 10:09|

Камнева Жорку и порядок бы был.А эти все с матовыми мордами пиарщики.Жорка не сдавайся!

Гость|28.10.2019 10:19|

Гость писал(a):

В пятницу только избрали, а лицо у вас уже матовое...
Наверное на Набережной побывал. Прикинул фронт предстоящих работ... А впереди еще цирк, фонтан, Дом офицеров, скверы Славы и Пушкина, Бакунинский и Бригадирский мосты, смотровая у Первопоселенца, мост на Токарной, вечные пробки на ГПЗ и Терновке... И Дороги с бордюрами и ливневой канализацией! Удачи!!!

Гость|28.10.2019 10:27|

В пятницу только избрали, а лицо у вас уже матовое...

Ну и морда у тебя Шарапов!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 