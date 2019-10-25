Андрей Лузгин: Граждане не всегда понимают решения администрации

«Надо понимать четыре вещи: что мы развиваем, как развиваем, куда должны прийти и как контролируем себя на этом пути», - так начал свое выступление на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 25 октября, претендент на должность главы администрации Андрей Лузгин.
«Город - это не только пространство, но и отношение к месту, где мы живем. Наша основная задача - сделать так, чтобы мы все хотели жить в Пензе», - заявил он.
Одним из приоритетов Андрей Лузгин назвал прозрачность процессов принятия решений в администрации.
«Город - сложный организм, и если затронуть одну сферу (например, дорожное движение), затрагиваются другие. Но гражданам зачастую непонятно, почему принимается то или иное решение», - пояснил он.
Также Андрей Лузгин подчеркнул важность работы с активистами, общественными организациями, гражданским сообществом, социально ориентированными некоммерческими организациями.
Основой экономики он назвал малые и средние предприятия: «Нам нужно помогать этому бизнесу развиваться. Работа администрации с ним должна быть активной и прозрачной. Кроме того, у Пензы есть потенциал в привлечении инвесторов, однако он недостаточно используется».
Кандидат в мэры привел пример: в Пензе собиралась открыть офис крупная нефтяная компания, однако город не сумел предоставить здание, и богатый инвестор предпочел один из соседних регионов.
Также докладчик коснулся развития культурной сферы, в том числе туризма. В этой области также надо развивать малый и средний бизнес.
«Стратегия - это не решение сиюминутных проблем, мы не должны тушить пожар или восстанавливать уже рухнувшее здание. Стратегия - это система, которая позволяет предвидеть и предвосхищать возникающие проблемы.
Мы должны жить в комфортном и привлекательном городе. Жители не должны бояться отпускать детей на улицу, они не должны тревожиться, что на голову упадет сосулька. Мы живем в XXI веке, и все горожане должны иметь доступ к коммунальным услугам.
Также нужно развивать социальную структуру шаговой доступности: в каждом микрорайоне должны быть школы, поликлиники, культурные объекты, места для отдыха. Нужно работать на долгосрочную перспективу: создавать новые рабочие места, обеспечивать рост доходов граждан, развивать ЖКХ и общественный транспорт, привлекать инвестиции», - изложил он свое видение развития Пензы.
