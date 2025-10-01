Бывшую парковку на улице Кураева превратили в газон

Участок улицы Кураева около ее пересечения с улицей Кирова, который до последнего времени был отгорожен красными и белыми пластиковыми блоками, превратился в газон.
Теперь там, где когда-то парковались автомобили, будет расти трава.
26 сентября здесь демонтировали старый асфальт, а к вечеру 30-го уже установили новый бордюр и привезли грунт.
Осенью 2024 года улицу Кураева для увеличения пропускной способности сделали 3-полосной. Изменения потребовалось ввести из-за реконструкции дороги у Бакунинского моста - в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.
С тех пор на Кураева появились новые знаки, разметка, а также блоки против нарушителей.