В Пензе ищут новые способы борьбы с парковкой на Московской

В Пензе планируют активизировать борьбу с автомобилистами, нарушающими правила на участке Московской между улицами Кураева и Карла Маркса. Ситуация обсуждалась в городской администрации в среду, 29 октября.
«Машины паркуются в пешеходной зоне. Необходимо проработать этот вопрос: какое оборудование и где установить, чтобы фиксировать факты нарушений. Организуем совещание совместно с прокуратурой, проблему надо решать», - заявил глава Пензы Олег Денисов.
Проблема с автомобилями в верхней части улицы Московской существует давно. До реконструкции этой территории, которая началась в 2021 году, закончилась в 2022-м и обошлась в 265 млн рублей, здесь можно было ездить и оставлять машины.
После обновления отрезок стал пешеходным. При этом жителям нескольких домов, подъезд к которым осуществляется исключительно по Московской, пользоваться участком разрешено.
Для других автомобилистов на каждом выезде стоят знаки, предупреждающие, что это пешеходная зона, однако некоторые игнорируют их.
«Все упирается в сотрудников Госавтоинспекции. Мы не можем их [нарушителей] штрафовать. А что касается «Парконов» (автомобилей с видеооборудованием для фиксации нарушений правил парковки. - Прим. ред.), я разговаривал с «Безопасным регионом», просил их об этом. Они говорят: «Ну мы не можем заехать на Московскую, потому что мы сами нарушим ПДД. Мы не можем туда заезжать, чтобы штрафовать», - объяснил на одном из заседаний в июне 2025 года председатель гордумы Денис Соболев, посчитавший ситуацию едва ли не безвыходной.
