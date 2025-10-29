В Пензе ищут новые способы борьбы с парковкой на Московской

29.10.2025 | 17:41

В Пензе планируют активизировать борьбу с автомобилистами, нарушающими правила на участке Московской между улицами Кураева и Карла Маркса. Ситуация обсуждалась в городской администрации в среду, 29 октября.

«Машины паркуются в пешеходной зоне. Необходимо проработать этот вопрос: какое оборудование и где установить, чтобы фиксировать факты нарушений. Организуем совещание совместно с прокуратурой, проблему надо решать», - заявил глава Пензы Олег Денисов.

Проблема с автомобилями в верхней части улицы Московской существует давно. До реконструкции этой территории, которая началась в 2021 году, закончилась в 2022-м и обошлась в 265 млн рублей, здесь можно было ездить и оставлять машины.

После обновления отрезок стал пешеходным. При этом жителям нескольких домов, подъезд к которым осуществляется исключительно по Московской, пользоваться участком разрешено.

Для других автомобилистов на каждом выезде стоят знаки, предупреждающие, что это пешеходная зона, однако некоторые игнорируют их.

«Все упирается в сотрудников Госавтоинспекции. Мы не можем их [нарушителей] штрафовать. А что касается «Парконов» (автомобилей с видеооборудованием для фиксации нарушений правил парковки. - Прим. ред.), я разговаривал с «Безопасным регионом», просил их об этом. Они говорят: «Ну мы не можем заехать на Московскую, потому что мы сами нарушим ПДД. Мы не можем туда заезжать, чтобы штрафовать», - объяснил на одном из заседаний в июне 2025 года председатель гордумы Денис Соболев, посчитавший ситуацию едва ли не безвыходной.