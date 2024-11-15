На улице Кураева в Пензе изменится схема проезда

15.11.2024 | 17:37

В Пензе из-за реконструкции дороги у Бакунинского моста изменится схема проезда по улице Кураева. Для увеличения пропускной способности улицы там организуют 3-полосное движение.

«На Кураева часто возникают пробки. Буквально с обеда и до вечера, когда все едут домой с работы, здесь очень плохо движется транспорт. Трафик станет еще более плотным после ограничения движения на дороге в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в рамках ремонта.

Поток машин сюда тоже перераспределится - водители будут ехать по Чаадаева и здесь», - констатировал замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов.

По его словам, транспортное моделирование ситуации показало необходимость снижения нагрузки на участок. Уже разработан комплекс мер по оптимизации движения потоков. Одна из них - обновление разметки для увеличения количества полос на улице Кураева с 2 до 3.

«Таким образом, на промежутке между улицами Кирова и Московской преимущество полос движения будет отдано транспортным средствам, направляющимся в сторону моста имени генерал-полковника В. П. Капашина, а от улицы Московской до улицы Володарского - в сторону улицы Красной», - пояснили в пресс-службе мэрии.