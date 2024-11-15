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Общество

На улице Кураева в Пензе изменится схема проезда

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В Пензе из-за реконструкции дороги у Бакунинского моста изменится схема проезда по улице Кураева. Для увеличения пропускной способности улицы там организуют 3-полосное движение.

На улице Кураева в Пензе изменится схема проезда

«На Кураева часто возникают пробки. Буквально с обеда и до вечера, когда все едут домой с работы, здесь очень плохо движется транспорт. Трафик станет еще более плотным после ограничения движения на дороге в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в рамках ремонта.

Поток машин сюда тоже перераспределится - водители будут ехать по Чаадаева и здесь», - констатировал замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов.

На улице Кураева в Пензе изменится схема проезда

По его словам, транспортное моделирование ситуации показало необходимость снижения нагрузки на участок. Уже разработан комплекс мер по оптимизации движения потоков. Одна из них - обновление разметки для увеличения количества полос на улице Кураева с 2 до 3.

На улице Кураева в Пензе изменится схема проезда

«Таким образом, на промежутке между улицами Кирова и Московской преимущество полос движения будет отдано транспортным средствам, направляющимся в сторону моста имени генерал-полковника В. П. Капашина, а от улицы Московской до улицы Володарского - в сторону улицы Красной», - пояснили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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