Из жизни

В Пензе бывшему сотруднику ЧОПа задолжали крупную сумму

Печать
Telegram

В Пензе бывшему работнику частного охранного предприятия помогли решить проблему с невыдачей зарплаты.

Мужчина обратился к руководителю регионального управления СКР Владимиру Игнатенкову по телефону во время личного приема граждан.

Бывший охранник рассказал, что с сентября по декабрь 2024 года не получал деньги. Общая задолженность работодателя перед ним составляет 60 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

«В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности», - подчеркнули в управлении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети