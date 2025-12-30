В Пензе бывшему сотруднику ЧОПа задолжали крупную сумму

В Пензе бывшему работнику частного охранного предприятия помогли решить проблему с невыдачей зарплаты.
Мужчина обратился к руководителю регионального управления СКР Владимиру Игнатенкову по телефону во время личного приема граждан.
Бывший охранник рассказал, что с сентября по декабрь 2024 года не получал деньги. Общая задолженность работодателя перед ним составляет 60 000 рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело.
«В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности», - подчеркнули в управлении.
