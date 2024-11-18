На ул. Кураева в Пензе появились новые дорожные знаки

18.11.2024 | 09:37

Улица Кураева в Пензе пока стала трехполосной только на дорожных знаках. К утру понедельника, 18 ноября, на участке от Володарского до Кирова обновили лишь их, соответствующей разметки еще нет.

Соблюдать знаки, указывающие, что в сторону Измайловского моста нужно двигаться по двум полосам, водителям было бы сложно. Мешают припаркованные автомобили.

Схему проезда по Кураева меняют для увеличения пропускной способности улицы. Это требуется из-за реконструкции дороги у Бакунинского моста.

«На Кураева часто возникают пробки. Буквально с обеда и до вечера, когда все едут домой с работы, здесь очень плохо движется транспорт. Трафик станет еще более плотным после ограничения движения на дороге в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в рамках ремонта. Поток машин сюда тоже перераспределится - водители будут ехать по Чаадаева и здесь», - констатировал замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.

Организуя трехполосное движение, на промежутке между улицами Кирова и Московской преимущество полос отдадут машинам, направляющимся в сторону Измайловского моста, а от Московской до улицы Володарского - в сторону Красной.

17 ноября в Пензе планировали перекрыть улицу Кураева, чтобы нанести дорожную разметку.