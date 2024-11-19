В Пензе готовятся к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста

19.11.2024 | 15:15

На улице Кураева в Пензе нанесли новую разметку. Теперь она соответствует знакам, установленным заблаговременно.

Речь идет об участке между улицами Кирова и Володарского, где за счет организации 3-полосного движения планируют увеличить пропускную способность.

Это необходимо в связи с реконструкцией дороги у Бакунинского моста, для которой придется перекрыть проезд в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

«Благодаря новой разметке на отрезке между улицами Кирова и Московской преимущество полос движения отдано транспортным средствам, направляющимся в сторону моста имени генерал-полковника В. П. Капашина, а от улицы Московской до улицы Володарского - в сторону улицы Красной», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Также в этой части улицы Кураева устанавливают знаки «Стоянка запрещена», «поскольку оставленные на проезжей части машины существенно сужают полосы, а регулярно выполняемые автовладельцами маневры на въезд и выезд с парковочных карманов создают заторы».

Кроме того, запланировано изменение режимов работы нескольких светофоров. Это позволит увеличить скорость проезда перекрестков на пути к Кураева.

Когда именно перекроют движение в районе Бакунинского моста, пока неизвестно. Это произойдет после забивки шпунта (конструкции для защиты от осыпания грунта. - Прим. ред.) под котлован рядом с путепроводом через железнодорожное полотно.