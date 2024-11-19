Сетевое издание|18+|Вторник|19 ноя 2024|19:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе готовятся к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста

Печать
Telegram

На улице Кураева в Пензе нанесли новую разметку. Теперь она соответствует знакам, установленным заблаговременно.

В Пензе готовятся к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста

Речь идет об участке между улицами Кирова и Володарского, где за счет организации 3-полосного движения планируют увеличить пропускную способность.

Это необходимо в связи с реконструкцией дороги у Бакунинского моста, для которой придется перекрыть проезд в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

В Пензе готовятся к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста

«Благодаря новой разметке на отрезке между улицами Кирова и Московской преимущество полос движения отдано транспортным средствам, направляющимся в сторону моста имени генерал-полковника В. П. Капашина, а от улицы Московской до улицы Володарского - в сторону улицы Красной», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В Пензе готовятся к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста

Также в этой части улицы Кураева устанавливают знаки «Стоянка запрещена», «поскольку оставленные на проезжей части машины существенно сужают полосы, а регулярно выполняемые автовладельцами маневры на въезд и выезд с парковочных карманов создают заторы».

В Пензе готовятся к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста

Кроме того, запланировано изменение режимов работы нескольких светофоров. Это позволит увеличить скорость проезда перекрестков на пути к Кураева.

В Пензе готовятся к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста

Когда именно перекроют движение в районе Бакунинского моста, пока неизвестно. Это произойдет после забивки шпунта (конструкции для защиты от осыпания грунта. - Прим. ред.) под котлован рядом с путепроводом через железнодорожное полотно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте