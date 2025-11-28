Утвержден список мест в Пензе, где запрещено оставлять самокаты

В Пензе в пятницу, 28 ноября, депутаты на сессии гордумы приняли изменения правил благоустройства и утвердили список мест, где нельзя парковать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе велосипеды.
Их запрещено оставлять:
- на остановочных пунктах общественного транспорта, а также на расстоянии 10 метров от границ посадочных площадок, светофоров;
- в арках зданий, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских площадках, спортивных площадках, площадках для выгула животных;
- на земельных участках объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, правоохранительных и надзорных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- на тротуарах вблизи надземных и подземных пешеходных переходов, если такое размещение СИМ препятствует движению пешеходов;
- на мемориальных сооружениях, стелах, памятниках;
- в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог;
- в охранной зоне инженерных сетей, а также на расстоянии 5 метров от входов (выходов) в здания, строения, сооружения.
Парковать СИМ и велосипеды нужно в вертикальном положении. Их пристегивание к опорам освещения, линий электропередачи, светофорам, дорожным знакам, уличной мебели, малым архитектурным формам, информационным конструкциям и другим объектам, не предназначенным для этого, недопустимо.
Места для парковки СИМ утвердит постановление администрации города. Все самокаты и велосипеды, которые оставят вне выделенных для размещения территорий, уберут в зону, которую также выделит мэрия.
Ранее глава Пензы перечислил места в областном центре, где обязательно запретят парковку электросамокатов. В список войдут улица Московская, Фонтанная площадь, территория у Спасского кафедрального собора, Детский парк (им. Ульяновых), сквер Пушкина, сквер Белинского.
В августе в Пензенской области ввели штрафы за парковку СИМ в неположенных местах. Для граждан они составят от 3 000 до 4 000 рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
За повторное нарушение штрафные санкции увеличатся.
