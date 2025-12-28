Из жизни

В Пензенском районе многодетной матери отказали в пособиях

Прокуратура защитила права многодетной матери из Пензенского района на социальную поддержку. Ей не назначали детские пособия.

Женщина 2 раза подавала заявление в региональное отделение Соцфонда России, пытаясь оформить выплаты в связи с рождением третьего ребенка. В обоих случаях она получила отказ.

Свое решение сотрудники фонда аргументировали тем, что супруг женщины - отец только 1 ребенка.

«Прокурор обратился в суд с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности по назначению матери пособий с момента обращения с заявлением», - сообщили в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил требование, решение исполнено. Жительница Пензенского района получила то, что полагается по закону.

