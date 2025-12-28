В Пензенском районе многодетной матери отказали в пособиях

Прокуратура защитила права многодетной матери из Пензенского района на социальную поддержку. Ей не назначали детские пособия.
Женщина 2 раза подавала заявление в региональное отделение Соцфонда России, пытаясь оформить выплаты в связи с рождением третьего ребенка. В обоих случаях она получила отказ.
Свое решение сотрудники фонда аргументировали тем, что супруг женщины - отец только 1 ребенка.
«Прокурор обратился в суд с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности по назначению матери пособий с момента обращения с заявлением», - сообщили в областной прокуратуре.
Суд удовлетворил требование, решение исполнено. Жительница Пензенского района получила то, что полагается по закону.
Последние новости
- На дороге в Колышлей девушка решила протереть фары и попала в беду
- В Пензе врачи 8 дней боролись за жизнь 11-месячной девочки
- Реклама выставки в Пензе испортила облик города
- Намотало на сверло: пензенцу заплатят за травму на производстве
- Ространснадзор оштрафовал молочный комбинат на 600 000 рублей
- В Веселовке заметили и спасли пятнистого оленя
- Собственник МАЗа заплатит 600 000 рублей за превышение нагрузки на ось
- Дроппер вернет жителю области деньги, потерянные при покупке колес
- Дочь участника СВО «похоронили» на «Госуслугах»
- В Пензе 8-летнему мальчику выплатят 50 000 рублей после укуса собаки
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!