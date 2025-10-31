Названы места в Пензе, где собираются запретить парковку самокатов

Глава Пензы Олег Денисов перечислил места в областном центре, где обязательно запретят парковку электросамокатов.
В августе в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях внесли изменения и ввели ответственность для тех, кто бросает самокаты в неположенных местах. Граждан будут штрафовать на сумму от 3 000 до 4 000 рублей; лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 000 до 30 000 рублей; юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
«Мы выходим в Пензенскую городскую думу, где будут внесены изменения в правила благоустройства. У нас будут конкретизироваться зоны запрета парковки СИМ (средств индивидуальной мобильности)», - сообщил Олег Денисов в прямом эфире во «ВКонтакте» в четверг, 30 октября.
По его словам, вопрос гордума рассмотрит уже в ноябре.
«Однозначно войдет улица Московская, Фонтанная площадь, территория у Спасского кафедрального собора, детский парк Ульяновых, сквер Пушкина, сквер Белинского и другие общественные территории», - перечислил чиновник.
В заключение он выразил надежду, что после принятия изменений улицы Пензы не будут «захламлены» электросамокатами.
