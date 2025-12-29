Из жизни

Сотрудники ГАИ устроили персональную экскурсию для ребенка

Печать
Telegram

В Лопатинском районе школьнику Павлу подарили персональную экскурсию в отдел полиции. Его мечта была исполнена в рамках акции «Елка желаний».

Ребенок и его родители смогли увидеть работу правоохранительных органов изнутри. Им рассказали о буднях сотрудников ГАИ, их задачах и ответственности.

Потом юный инспектор вместе с начальником Госавтоинспекции Лопатинского района Артемом Новиковым отправился на настоящее дежурство.

«Он изучил устройство патрульного автомобиля и даже поздравил горожан с Новым годом через громкоговорящее устройство, призвав соблюдать правила дорожного движения», - рассказали в ГАИ.

Павел надеется, что, когда вырастет, станет настоящим инспектором.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото ГАИ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети