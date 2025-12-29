Сотрудники ГАИ устроили персональную экскурсию для ребенка

В Лопатинском районе школьнику Павлу подарили персональную экскурсию в отдел полиции. Его мечта была исполнена в рамках акции «Елка желаний».
Ребенок и его родители смогли увидеть работу правоохранительных органов изнутри. Им рассказали о буднях сотрудников ГАИ, их задачах и ответственности.
Потом юный инспектор вместе с начальником Госавтоинспекции Лопатинского района Артемом Новиковым отправился на настоящее дежурство.
«Он изучил устройство патрульного автомобиля и даже поздравил горожан с Новым годом через громкоговорящее устройство, призвав соблюдать правила дорожного движения», - рассказали в ГАИ.
Павел надеется, что, когда вырастет, станет настоящим инспектором.
