В Пензе неизвестные свалили грунт на парковку стадиона «Снежинка»

На улице Виражной в Пензе приходится устранять последствия несанкционированного сброса грунта. Неизвестные завалили парковку стартовой поляны стадиона «Снежинка».
Зимой городской спорткомитет проводит здесь учебно-тренировочные занятия и соревнования по лыжным гонкам. Стоянка в это время расчищается от снега и активно используется.
Теперь сотрудники «Пензавтодора» вынуждены заниматься уборкой, планированием и грейдированием территории.
В администрации Пензы отметили, что из-за подобных нарушений наносится ущерб инфраструктуре областного центра и создаются неудобства для жителей.
«Кроме того, за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность. Муниципалитет призывает граждан бережно относиться к общественным пространствам и городскому имуществу», - заявила мэрия.
