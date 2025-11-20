Общество

В Пензе неизвестные свалили грунт на парковку стадиона «Снежинка»

На улице Виражной в Пензе приходится устранять последствия несанкционированного сброса грунта. Неизвестные завалили парковку стартовой поляны стадиона «Снежинка».

Зимой городской спорткомитет проводит здесь учебно-тренировочные занятия и соревнования по лыжным гонкам. Стоянка в это время расчищается от снега и активно используется.

Теперь сотрудники «Пензавтодора» вынуждены заниматься уборкой, планированием и грейдированием территории.

В администрации Пензы отметили, что из-за подобных нарушений наносится ущерб инфраструктуре областного центра и создаются неудобства для жителей.

«Кроме того, за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность. Муниципалитет призывает граждан бережно относиться к общественным пространствам и городскому имуществу», - заявила мэрия.

Источник — фото администрации Пензы
