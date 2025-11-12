На штрафстоянке в Пензе планируют увеличить плату

12.11.2025 | 16:44

В Пензе планируют поднять предельный максимальный тариф на услуги штрафстоянки на Коммунистической, 28д (под Толстовским путепроводом).

Соответствующее постановление главы города Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Предлагается для легкового автомобиля установить плату в размере 115 рублей в сутки (было 100), для грузового - 170 рублей (против прежних 150).

В случае принятия постановление вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Ранее стало известно о планах увеличить стоимость 1 часа пользования муниципальными парковками на улицах Пушкина (в районе дома № 2) и Свердлова (вблизи зоопарка): в первом случае - с 30 до 50 рублей, во втором - с 20 до 40.