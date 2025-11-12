На штрафстоянке в Пензе планируют увеличить плату

В Пензе планируют поднять предельный максимальный тариф на услуги штрафстоянки на Коммунистической, 28д (под Толстовским путепроводом).
Соответствующее постановление главы города Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Предлагается для легкового автомобиля установить плату в размере 115 рублей в сутки (было 100), для грузового - 170 рублей (против прежних 150).
В случае принятия постановление вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Ранее стало известно о планах увеличить стоимость 1 часа пользования муниципальными парковками на улицах Пушкина (в районе дома № 2) и Свердлова (вблизи зоопарка): в первом случае - с 30 до 50 рублей, во втором - с 20 до 40.
Новости по теме
- Новые правила расчета утильсбора вступят в силу в декабре
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Названы места в Пензе, где собираются запретить парковку самокатов
- В Пензе ищут новые способы борьбы с парковкой на Московской
- В Пензе тарифы на ХВС и водоотведение могут поднять на 14,57%
- Новые правила расчета утильсбора решили отсрочить
- В Пензе задумали поднять тариф на складирование снега
- На 2 муниципальных парковках в Пензе хотят увеличить плату
- Рассчитаны предельные тарифы на свет для жителей Пензенской области
- Парковку у «Коллажа» перекрыли из-за подозрительной машины
Последние новости
- Стала известна стоимость новогодней елки для Соборной площади
- С перфоратором и без: пензенцы осенью массово занялись ремонтом
- В финальном доме ЖК «Новелла» осталось всего 15 квартир
- Сложный случай: врачи помогли пензячке родить здорового ребенка
- Купюра со взрывчаткой: россиян попросили не поднимать вещи с земли
- Билайн: В Пензенской области число вызовов по телефону выросло на 20%
- Храм в Заречном распишут художники из Троице-Сергиевой лавры
- В Кузнецке стартовал ремонт полотна на мосту через Труев
- Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества
- Пензенцы и эксперты оценили готовую отделку в ЖК от «Территории жизни»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!